PARENT, Edouard



À l'IUSMQ, le 1er septembre 2019, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Edouard Parent, époux de madame Blanche Côté, fils de feu Joseph Parent et de feu Maria St-Hilaire. Natif de Sainte-Marguerite-de-Dorchester, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Blanche: ses fils Bruno et Serge (Louise Grenier); sa petite-fille Rébecca (David Lessard); ses sœurs et son frère: Jeanne d'Arc (Rosaire Grenier), Marguerite, Léonard (Armande Bourget) et Monique (Clément Drouin); ses belles-sœurs de la famille Côté: Marguerite (feu Léonidas Houle) et Thérèse (feu Napoléon Rhéaume); sa tante Thérèse St-Hilaire (feu Fortunat Leclerc); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Fernando (feu Georgette Gagnon) ainsi que ses sœurs Marie-Rose (feu Jean-Marie Jobin) et Mariette. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain et de l'IUSMQ, à Québec, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme de votre choix.