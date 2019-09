Des dépenses à éviter pour être plus à l’aise financièrement

Vous ne pourrez pas faire d’économies substantielles si vous cherchez toujours à impressionner les autres avec des objets griffés de couturiers ou de designers à la mode. Non seulement vous paierez PLUS cher pour ces vêtements, chaussures, montures, etc., mais vous n’êtes pas plus assuré de leur qualité ou de leur utilité. On paiera facilement entre 40 % à 100 % plus cher un objet d’une marque connue par rapport à l’équivalent générique.