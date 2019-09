Des pancartes recto verso pour les libéraux

Les pancartes du Parti libéral du Canada, qui commenceront à tapisser le pays mercredi à l’occasion du déclenchement de la campagne électorale fédérale, seront imprimées recto verso, dans un souci environnemental.

En optant pour des pancartes imprimées des deux côtés, le parti compte utiliser moins de plastique, a expliqué une source à notre Bureau parlementaire. En effet, une stratégie régulièrement employée par les différentes formations politiques pour s’afficher consiste à mettre dos à dos deux pancartes, par exemple pour faire le tour d’un poteau ou d’un lampadaire.

Photo COURTOISIE

Photo COURTOISIE

Sobres, les pancartes libérales misent sur le rouge traditionnel du parti et mettent de l’avant les candidats, dont la photo occupe la moitié de l’espace. L’autre moitié est occupée, d’un côté, par le nom et la circonscription du candidat, ou par des pictogrammes représentant les chevaux de bataille du parti, comme l’environnement, l’emploi et les familles.

Généralement fabriquées avec du plastique Coroplast pour résister aux intempéries, les affiches électorales sont recyclables et réutilisables, avait rappelé Recyc-Québec lors de la dernière campagne fédérale. L’organisme avait tout de même invité les partis à réduire leur utilisation de pancartes électorales.