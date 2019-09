Étienne Boulay livre un texte franc et touchant à propos de sa sobriété

Avec toute l’ouverture et la vulnérabilité qu’on lui connaît, Étienne Boulay a pondu un texte senti à propos de sa sobriété, lundi en fin de journée.



Celui qui anime sur les ondes de Rythme FM a eu un petit rappel de la part de Facebook, alors que le réseau social lui a remémoré qu’il y a quatre ans, soit en 2015, il fêtait sa première année d’abstinence.



«Très fier de mon cheminement, j’ai baissé mes gardes peu de temps après, croyant que j’avais officiellement réussi à me débarrasser de mes démons pour de bon. Je ne me suis pas rendu à 2 ans. J’ai rechuté et je n’ai pas été capable de me ramener jusqu’en janvier 2017», a-t-il écrit.





Rappelons qu’en janvier 2017, l’ancien joueur des Alouettes annonçait qu’il était allé chercher de l’aide et qu’il retournait en thérapie.



Il s’était ensuite ouvert une première fois, au micro du 98, 5 FM, mentionnant qu’il pensait, à tort, pouvoir prendre un verre «ici et là». «Visiblement, c’était une très mauvaise idée», avait alors indiqué celui qui a fait une croix définitive sur l’alcool.



Dans son texte publié hier, il continue: «La dépendance, c’est sournois et insidieux. Il faut se rappeler à chaque jour d’où on vient. Mais la vérité c’est qu’il y a aussi du beau là-dedans. On doit entretenir et apprécier le moment présent, on doit ne jamais oublier les moments sombres et surtout, on doit avoir de la gratitude pour le chemin parcouru et ce que la vie nous offre. Et ça en soit, c’est positif», a témoigné Étienne.



Il a terminé son message en s’adressant aux gens qui éprouveraient des difficultés, en leur assurant qu’il y a des solutions.



«Et sache que si je suis capable de le gérer au quotiden, tu l’es aussi. Y’a des outils incroyables et des gens dévoués pour t’aider. Bonne soirée», a conclu celui qui est père de son troisième enfant, la petite Livia, depuis le 21 août .





Étienne Boulay a l'habitude d'utiliser ses réseaux sociaux pour témoigner de son vécu. Le mois dernier, il s'était ouvert à propos de ce que la paternité signifiait pour lui.



On est heureux de le voir utiliser sa plateforme d’une manière aussi sincère et pour un sujet aussi important.