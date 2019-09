PICHETTE, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 septembre 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Daniel Pichette, époux de madame Rachel Létourneau, fils de feu Rosario Pichette et de feu Marie-Thérèse Dion. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Michel (feu Colette Vallée), Monique (Lucien Paquet) et Diane; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Létourneau: Daniel, Marielle, Rosanne (Claude Matte), Raymond, Raymonde et Lionel (Anne Bédard); ainsi que ses tantes, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel médical et infirmier de l'unité des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don. La famille vous accueillera auà compter de 13h.