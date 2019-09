François Legault, chef du camp du Oui

Le gouvernement de François Legault est en voie de déposer un projet de loi réformant le mode de scrutin. Ce faisant, la CAQ aura déjà amené l’idée plus loin que René Lévesque et Justin Trudeau.

Le projet de loi, piloté par Sonia LeBel, prévoira une Assemblée nationale composée de 80 députés liés à une circonscription et 45 députés issus de listes régionales. Les noms figurants sur ces listes seront déterminée par chacune des formations politique, selon les modalités qui leur seront propres.

Au printemps 2018, tous les partis politiques sauf les libéraux ont pris position en faveur de la réforme. Nous sommes cependant loin de la coupe aux lèvres. La course à la direction au Parti libéral va mettre un peu de piquant au débat. Surveillons notamment la députée de Saint-Laurent...

QS est, sans surprise, enthousiaste – les Solidaires seront directement avantagés par le nouveau système. Ils tenteront donc de pousser le bouchon le plus loin possible. Le PQ lui, est d’accord avec le principe, mais attend de voir les détails. Le projet de loi n’est pas encore déposé, et c’est là que se cacherait le diable.

À l’exception de la promesse de Justin Trudeau, qui est allée se cacher pour mourir dans un comité, tous les projets de réformes précédents sont morts dans les caucus. C’est humain. On dit aux députés : regardez à gauche, regardez à droite, certains de vos collègues vont perdre leur siège à la suite de la décision que nous allons prendre.

La CAQ veut remplir sa promesse électorale, mais elle n’est pas SI pressée de la mettre en application.

Trouver l’équilibre

Certains détracteurs craignent surtout la perte de poids régional. Les anciens députés Gaétan Lelièvre et Germain Chevarie ont fait front commun contre la réforme, avant même d’en avoir les modalités exactes. Pourtant, le gouvernement semble avoir le réel souci d’atténuer la chose. Je crois que l’on peut minimalement laisser la chance au coureur avant de rejeter la réforme du revers de la main.

On reproche également aux modes de scrutin avec des éléments proportionnels de créer de l’instabilité, de rendre la composition d’un gouvernement plus longue et plus complexe. Fort bien mais il est temps de prendre acte que les citoyens demandent plus de collaboration et moins de partisannerie. Les formations politiques n’auraient pas le choix de négocier et personne ne peut être contre cela.

Il est de la responsabilité des élus d’aller au-delà de leurs intérêts personnels pour servir l’intérêt commun. Il est anormal d’obtenir un gouvernement majoritaire avec moins de 37% des voix. Il faut que les citoyens sentent que leur vote compte.

Un vote ayant plus de poids, mais qui aboutisse à une Assemblée nationale qui nous ressemble davantage. Les formation politiques connaîtrons une certaine pression pour faire place à la diversité dans les listes. Puisqu’il appartiendra aux formations politiques de déterminer comment les candidats des listes seront choisis. Ils vivront donc avec le coût politique si jamais elles ne faisaient pas assez de place aux femmes ou aux communautés culturelles, par exemple.

Gagner du temps

La CAQ a annoncé que le projet de loi serait mis en application si, et seulement si, les citoyens l’entérinaient lors d’un référendum à l’élection de 2022. On pourrait y voir une tactique pour gagner du temps... Le Directeur général des élections a de toute façon indiqué qu’il n’était pas réaliste d’appliquer la réforme avant 2026.La balle sera dans le camp des électeurs, mais encore faut-il que le gouvernement défende son projet auprès d’eux. François Legault se retrouve finalement, et à reculons, chef du camp du Oui.