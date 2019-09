Golf et affaires

L’Association des gens d’affaires de L’Ancienne-Lorette et du boulevard Wilfrid-Hamel tient son tournoi de golf annuel aujourd’hui dans les allées du club de La Faune, sous la coprésidence d’honneur de Gaétan et Marc Leroux, du Centre technique Gaétan et Marc Leroux, 6040, boulevard Wilfrid-Hamel. Depuis 1981, la famille Leroux vous offre un service professionnel et personnalisé (mécanique), basé sur le respect et l’honnêteté, en plus de vous conseiller pour l’achat de pneus adaptés aux besoins de votre véhicule et de les installer comme il se doit. Bon golf à tous et toutes !

Maison Lémerveil Suzanne Vachon

Photo courtoisie

Le premier anniversaire de l’ouverture de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (MLSV), de Québec, a servi de toile de fond à l’inauguration, le 30 août dernier, d’un nouvel espace de jeux adaptés ainsi que d’un jardin sensoriel extérieurs. Lors de l’événement, Sandra Lambert, présidente de la MLSV, et Marc Villeneuve, vice-président Services aux membres et clients de Desjardins, étaient accompagnés de Kathleen Baker, directrice de la MLSV ; Pascal Samonini et Louis Babineau, respectivement directeur général et président du CA de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy ; Michel Dallaire, représentant de la Fondation Famille Jules-Dallaire, ainsi que de plusieurs familles et partenaires de la MLSV. Ce projet, qui représente un investissement de 165 820 $, a été rendu possible grâce au don octroyé par le Fonds de Desjardins. La Maison Lémerveil Suzanne Vachon est une maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques, située sur la rue du Rhône, à Québec.

Centenaire

Photo courtoisie

Mme Émilienne Pomerleau, native de Québec et fière résidente du Manoir de Villebon du chemin de la Canardière, à Québec, a eu droit, le 31 août dernier, à une fête surprise et à une remise d’un certificat des Résidences Ébèn afin de souligner son 100e anniversaire de naissance. Sur la photo, Mme Pomerleau est entourée, de gauche à droite de : Alain Bertrand, directeur général du Groupe Ébèn, résidences ; Christiane Jacques, directrice du Manoir de Villebon ; et du fils de Mme Pomerleau, M. Sirois.

Les 50 ans de l’ESLE

Photo courtoisie

Les préparatifs vont bon train à l’école secondaire Les Etchemins (ESLE) en prévision de la soirée retrouvailles soulignant le 50e anniversaire de fondation de l’établissement scolaire qui se tiendra le samedi 21 septembre, dès 19 h 30, au 3724, avenue des Églises, secteur Charny, à Lévis. Yves Saint-Maurice (photo), figure marquante lors de son passage à la direction de l’école pendant 10 ans, a accepté de collaborer à l’événement à titre de porte-parole. De nombreux autres directeurs et membres du personnel seront aussi sur place lors de cette soirée, en plus, bien sûr, des anciens élèves des 50 années d’existence de l’école. La Fondation Défi-Jeunesse, organisme à but non lucratif qui contribue à la qualité de la vie scolaire des élèves de l’école secondaire Les Etchemins (ESLE), profitera de l’occasion pour faire le dévoilement du Mur de l’excellence. Quelques anciens élèves s’y retrouveront, dont Hubert Proulx (comédien), Ariane Fortin-Brochu (double championne du monde et olympienne en boxe), Dominic Lacasse (l’homme drapeau). lepointdevente.com/billets/50ansesle

Anniversaires

Photo courtoisie

Brooke Henderson (photo), golfeuse professionnelle canadienne sur le circuit de la LPGA, 22 ans.... Jordan Staal, attaquant des Hurricanes de la Caroline (LNH), 31 ans... Guy Ritchie, producteur, réalisateur et scénariste britannique, 51 ans... Patrick Norman, chanteur québécois, 73 ans... Margaret Joan Sinclair Trudeau Kemper, épouse de P. E. Trudeau de 1968 à 1979, 71 ans... Jose Feliciano, chanteur et guitariste portoricain, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 septembre 2018. Peter Donat (photo), 90 ans, acteur canadien naturalisé américain... 2017. Alexandre Bilodeau, 23 ans, bénévole de longue date chez les Remparts de Québec et au tournoi international de hockey pee-wee... 2014. Richard Kiel, 74 ans, acteur américain célèbre pour son rôle de Requin (Jaws), ennemi de James Bond... 2013. Glen Skov, 82 ans, hockeyeur canadien avec Détroit, Chicago et Montréal (LNH), de 1951 à 1961