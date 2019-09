iPhone 11 Pro et 11 Pro Max: Apple remonte la barre encore plus haut

Les mordus des produits à la pomme n’hésiteront pas à sortir leur carte de crédit pour de procurer ce téléphone intelligent sorti tout droit des bureaux de design et conçu pour affronter les haut de gamme concurrents, notamment ceux de Samsung.

Terminées les nomenclatures à chiffres romains (X, Xs) des deux dernières générations, les nouveaux iPhone retournent aux désignations classiques.

Les deux téléphones offrent une expérience d’appareil photo de «niveau professionnel», dit le communiqué, avec un nouveau «système triple caméra 4K HDR intelligent comprenant un appareil photo ultra-large, large et téléobjectif, assurant d’énormes améliorations à la photographie en basse lumière avec le mode Nuit et la meilleure qualité vidéo dans un téléphone intelligent» que l’on dit idéal pour la prise de vues d’action.

En mode téléobjectif, le capteur dispose d’une ouverture f2.0 pour laisser entrer 40% plus de lumière par rapport à un iPhone Xs.

Plus grande performance et meilleure autonomie

Sous le capot de verre et d’acier inox, les iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont tous deux équipés de la puissante puce A13 Bionic conçue par Apple qui procure un bond sans précédent dans l’autonomie de la batterie, écrit le communiqué.

Les chiffres du géant avancent jusqu’à quatre heures d’autonomie en une journée de plus que l’iPhone Xs, tandis que l’iPhone 11 Pro Max jusqu’à cinq heures supplémentaires sur le précédent iPhone Xs Max.

Écrans 5,8 et 6,5 po

Sur l’écran, Apple rajoute une couche de netteté supplémentaire avec le nouvel affichage Super Retina XDR, le plus brillant et le plus avancé jamais développé sur un iPhone, dit Apple.

Les deux appareils sont enchâssés dans une coque en verre mat texturé autour duquel un contour en acier inoxydable poli complète l’enveloppe. Ce serait le verre le plus résistant jamais vu dans un téléphone intelligent.

Quant à leur imperméabilité, ils sont classés IP68, ce qui leur permet de résister sous 4 mètres d’eau pendant 30 minutes.

Pour la coque, le client aura le choix entre quatre finitions, dont le «superbe» et nouveau vert minuit. Ils seront offerts en précommande à partir du 13 septembre et disponibles en magasins le vendredi 20 septembre.

Capacités et prix

Les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max seront livrables avec des capacités de 64 Go, 256 Go et 512 Go dans les couleurs vert minuit, gris espace, argent et or à partir de 1379$ CAN et 1519$ CAN respectivement.

Les clients peuvent également se procurer l’iPhone 11 Pro pour 889$ CAN avec reprise et l’iPhone 11 Pro Max pour 1029$ CAN avec reprise sur apple.com, dans l’application Apple Store et dans les boutiques Apple.

L’action d’Apple (AAPL) a terminé la journée en légère hausse, à 216,70$ US (+1,18 %) sur la bourse Nasdaq (-0,4 %).