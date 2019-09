La relève autochtone s’exprime sur «Nikamu Mamuitun»

MONTRÉAL – Un collectif de huit artistes autochtones et allochtones de la relève présente «Nikamu Mamuitun – Chansons rassembleuses», un album de chansons originales interprétées en langue innue, atikamekw et en français.

Le concept de «Nikamu Mamuitun» est né d’un partenariat entre le Festival Innu Nikamu de Maliotenam et le Festival en chanson de Petite-Vallée, et d’une rencontre entre Alan Côté, directeur général et artistique de ce dernier événement, et l’auteur-compositeur-interprète Innu Florent Vollant. Ce dernier agit à titre de mentor du projet, qui était lancé mardi.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les voix de «Nikamu Mamuitun» sont Marcie Michaud-Gagnon (gagnante de cinq prix à Petite-Vallée en 2012 et finaliste aux Francouvertes en 2013), Karen Pinette-Fontaine, Joëlle St-Pierre, Chloé Lacasse, Scott-Pien Picard, Matiu, Cédrik St-Onge et Ivan Boivin. Ce sont eux qui ont composé la douzaine de pièces du disque, pour eux-mêmes ou leurs camarades, les ont traduites de langues autochtones au français (ou vice-versa) et les chantent en solo, en duo ou en groupe, dans un esprit de collaboration, d’harmonie et d’entraide.

Réalisé par Réjean Bouchard et Kim Fontaine, avec le soutien de Florent Vollant, l’album sera en vente le vendredi 13 septembre.