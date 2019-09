Le Diamant livre ses promesses

Comme journaliste, puis chroniqueuse politique, j’ai été aux premières loges de la saga ayant entouré la réalisation du Diamant, un lieu qui livre bien plus encore que ses promesses.

Contre vents et marées, Robert Lepage a dû non seulement persévérer, mais y croire dur comme fer, pour parvenir à obtenir son fameux théâtre.

Le génie créateur de Québec, qui jouit d’une renommée internationale, rêvait depuis 20 ans d’un lieu de diffusion pour les créations de sa compagnie, Ex Machina.

Et celui qui a l’habitude de parcourir la planète pour présenter ses œuvres ne voyait pas d’autre endroit que sa ville pour l’y aménager.

L’idée d’un studio de production a germé, pour se transformer au fil des ans en cette salle de spectacle unique qui permettra de découvrir ou redécouvrir les créations prodigieuses de M. Lepage, et bien d’autres œuvres.

On y présentera même de la lutte, que l’artiste affectionne et qu’il conçoit « comme le théâtre dans sa forme la plus brute ».