Le fantôme de l’opéra en français à Québec et à Montréal en janvier

Le spectacle musical Le Fantôme de l’opéra d’Andrew Lloyd Webber sera de passage au Grand Théâtre de Québec les 17, 18 et 19 janvier 2020.

Le spectacle qui a été présenté devant plus de 140 millions de personnes à l’échelle planétaire, depuis sa création en 1986, s’arrêtera aussi au Théâtre St-Denis, à Montréal, entre le 8 et le 12 janvier et le 23 au 26 janvier.

Cinq représentations seront à l’affiche à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

Le Fantôme de l’opéra sera présenté vendredi le 17 janvier à 19h30 et il y aura des représentations à 14h et 19h30, les 18 et 19 janvier.

Il s’agira d’une version en français qui mettra en vedette 20 chanteurs et un orchestre de 40 musiciens. Étienne Cousineau signera la mise en scène.

La distribution sera dévoilée cet automne.

Les billets pour les représentations de Québec et Montréal seront mis en vente à partie de samedi le 14 septembre.