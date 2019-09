Les femmes gagnent plus d’argent que les hommes dans cette nouvelle version de Monopoly

Conçu à l’origine en 1935, le jeu Monopoly a longtemps témoigné de son époque en utilisant comme trame de fond un univers presque uniquement réservé aux hommes: le monde des affaires.

Mais voilà, nous sommes en 2019 et cette époque est révolue.

Dans une nouvelle version du populaire jeu de société nommée Ms. Monopoly, la célèbre mascotte au chapeau haut-de-forme et à la moustache est reléguée à l’arrière-plan par sa nièce, une jeune femme à l’allure dynamique tenant à la main un café à emporter.

Cependant, alors que M. Monopoly avait fait fortune dans l’immobilier, sa nièce, elle, préfère investir dans des innovations créées par des femmes comme le WiFi ou le chauffage solaire. Finis donc, les hôtels et les maisons!

Mais ce n’est pas tout...

En début de partie, les joueuses féminines se voient allouer plus d’argent que leurs confrères masculins. Et c’est également le cas lorsqu’elles passent la fameuse case GO.

Les raisons derrière cet «avantage» sont compréhensibles: on souhaite ainsi compenser l’écart de salaires dans la vie réelle.

Selon le Département américain du Travail, aux États-Unis, les femmes qui travaillent à plein temps ne gagnent, en moyenne, que 81% du salaire des hommes.

«Cependant, si les hommes jouent bien leurs cartes, ils peuvent aussi gagner plus d’argent», assure Hasbro, le fabricant du jeu, dans un communiqué.

Autre fait important à noter: si vous étiez un inconditionnel du fer à repasser ou dé à coudre, oubliez ça!

Les pions traditionnels ont tous été remplacés par des pions plus «modernes». Ainsi, vous pourrez vous déplacer sur la plaquette de jeu avec un avion d’affaires, un cahier ou une montre.

«Mme Monopoly a été créée pour inspirer tout le monde, jeunes et moins jeunes, en mettant en lumière les femmes qui ont défié le statu quo», affirme Hasbro.

Cette version du jeu de société sera disponible à partir de mi-septembre aux États-Unis et dans certains pays dont la France, le Canada ou la Belgique.

-Avec les informations de l’AFP