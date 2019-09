L'industrie aérospatiale a rendez-vous dans le Vermont

BERLIN, Vt. – Plusieurs entreprises canadiennes du secteur de l'aérospatiale devraient mettre le cap sur le Vermont dans deux semaines, à l'occasion du Sommet de la fabrication, qui se tiendra le 26 septembre, à Berlin.

Pas moins de 25 entreprises canadiennes devraient participer au Sommet, a fait savoir la Chambre de commerce du Vermont. Leur présence vise notamment à poursuivre l'élaboration d'un «corridor de l'aérospatial États-Unis-Canada» pour mettre en relation les grappes d'entreprises de l'aérospatial et de l'aviation du Vermont et du Canada.

Ces secteurs représentent, respectivement, 2 milliards $ US pour l'État américain et 28 milliards $ US pour le Canada.

«Le Vermont est la plaque tournante logistique idéale pour que ces entreprises s'associent à des fournisseurs et partenaires préqualifiés et optimisent leur chaîne logistique pour en tirer un avantage concurrentiel», a expliqué Chris Carrigan, vice-président de développement d'entreprise pour la Chambre du Vermont.

Plusieurs joueurs majeurs de l'industrie, incluant Airbus, Bell Flight, Boeing et Pratt & Whitney sont attendus dans le Vermont.