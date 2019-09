Parce que la loi, c’est la loi

Il était tendancieux parce qu’il se présentait non pas comme une chronique d’opinion, orientée par définition, mais comme un reportage objectif.

On y rapporte que deux enseignantes voilées n’auront pas de contrat d’embauche parce qu’elles ne bénéficient pas du droit acquis. Normal, c’est la loi.

La présidente du syndicat des profs renchérit : « On ne peut pas dire non plus à la Commission scolaire de ne pas respecter la loi. La loi, c’est la loi. »