Pas de camp pour Rafaël Harvey-Pinard et Samuel Houde

Le Canadien de Montréal a révélé, mardi, l’identité des 57 patineurs qui prendront part à son camp d’entraînement et les Québécois Rafaël Harvey-Pinard et Samuel Houde n’ont pas reçu d’invitation.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les deux athlètes de la Belle Province retournent donc avec leur formation junior, les Saguenéens de Chicoutimi.

Cette annonce est survenue quelles heures après la fin du camp des recrues du Bleu-Blanc-Rouge. En plus de Harvey-Pinard et Houde, il y a quatre autres jeunes joueurs qui ont été retournés à leur équipe junior.

Six joueurs invités n’ont également pas été en mesure de faire leur place pour le camp principal. Il s’agit de Marc-Olivier Crevier-Morin, Nicolas Guay, Vincent Marleau, Dylan Plouffe, Jack York et Alexis Shank.

Parmi les athlètes qui batailleront pour une poste chez le Tricolore, on compte 33 attaquants, 18 défenseurs et six gardiens.

Les activités du camp d’entraînement du CH s’amorceront avec les tests physiques, jeudi, et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de septembre.