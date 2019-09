Je me peux pus ! Qui a gagné le tournoi de golf ? Le tournoi le plus important de l’année. Comment cela se fait-il que François-David Rouleau n’ait pas été là ? Le Masters, le British Open, le Championnat de la PGA, c’est de la petite bière. RDS et TVA Sports ne sont pas sur place pour voir Tiger Woods et Rory McIlroy sortir de leurs gros chars au petit matin.

Hier, même Dave Morissette, qui avait sa face des grands événements, était sur place. Dave en personne, on rit pas.

Vous dire à quel point ç’a été plate, c’est impossible. Pas assez d’espace dans le journal. Mais les 25 pages, minimum dirait Hi Ha Tremblay, consacrées « au tournoi de golf du CH » devraient y arriver.

La confiance du DG

On a donc appris que Marc Bergevin avait confiance dans son groupe de joueurs. Content d’apprendre ça, y en a pas d’autres. Personne n’a voulu venir à Montréal.

On a aussi appris, grâce à une question bien beurrée de Marc Denis, que Geoff Molson était satisfait de la progression de l’équipe la saison dernière. Question beurrée suivante, il espère une autre bonne saison puisque l’équipe s’est améliorée.

Ah oui ! Que je suis content de l’apprendre.

J’ai aussi appris en écoutant Benoît Beaudoin qu’un joueur était prêt « à souffert ». Ça veut dire qu’il est prêt « à venu »...

La seule phrase que j’aurais voulu entendre pour les partisans n’est jamais sortie de la bouche de Geoff Molson : « Je m’engage à tout faire pour qu’on participe aux séries ».

Des Billets à forts prix

Mais je suis passé à travers mes billets d’abonnement de saison dimanche matin. Pour les mettre en ordre. J’ai découvert que ça partait à 195,50 $ le ticket. Puis, ça monte à 235,50 $ pour un match plus alléchant. Mettons les Devils avec P.K. Après, c’est 318,50 $ pour, disons, le Lighting de Tampa Bay.

Si vous avez une grosse, grosse, grosse job, alors vous pourrez vous offrir un match contre les Maple Leafs de Toronto. Ils viennent deux fois au Centre Bell.

Le prix ? 383,50 $ !!!

C’est pour un ticket. Le deuxième... coûte le même prix.

Mais pour 767 $ la paire de billets, il va sans dire que vous avez intérêt à partager la confiance de Marc Bergevin dans son groupe de joueurs.