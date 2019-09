Sept joueurs pour votre pool de football

La saison de la NFL est maintenant vieille d’une semaine et les plusieurs amateurs de pools de football ont déjà subi de lourdes pertes dans leur formation.

En effet, des vedettes comme Tyreek Hill (Chiefs de Kansas City) ou Tevin Coleman (49ers de San Francisco) seront absents pour possiblement quelques parties et leur production devra être assumée par d’autres. Voici sept joueurs qui pourraient être payants pour la deuxième semaine d’activités du circuit Goodell.

John Ross III, receveur de passes

Très peu d’experts auraient prédit qu’un receveur de passes des Bengals de Cincinnati serait l’un des athlètes offrant le plus de points lors de la première semaine d’activités. Pourtant, c’est ce qu’a fait Josh Ross III, lui qui a attrapé sept des 12 passes envoyées dans sa direction pour 158 verges et deux touchés. Il s’agissait de son meilleur match en carrière et il ne serait pas surprenant qu’il récidive contre les 49ers, dimanche. Ross III pourrait être très payant jusqu’au retour d’A.J. Green dans la formation des Bengals.

Marquise Brown, receveur de passes

Si le joueur de première année Marquise Brown est toujours libre dans votre pool, sautez sur l’occasion de le repêcher. Le receveur de passes a livré une incroyable performance de 147 verges et deux touchés en quatre attrapés, dimanche dernier. Il faut cependant dire que ses Ravens de Baltimore jouaient contre les pauvres Dolphins de Miami et qu’ils l’ont emporté au compte de 59 à 10. Cependant, Brown semble être devenu la cible de prédilection du quart-arrière Lamar Jackson.

Jamison Crowder, receveur de passes

Dimanche contre les Bills de Buffalo, le plan de match des Jets de New York semblait contenir uniquement des jeux pour Le’Veon Bell et Jamison Crowder. Le receveur de passes a été ciblé pas moins de 17 fois et a réussi 14 attrapés pour des gains de 99 verges. Considérant le groupe d’athlète en attaque chez les Jets, la charge de travail de Crowder ne devrait pas trop diminuer dans les prochaines semaines. De plus, les siens se mesureront aux Browns de Cleveland, lundi prochain. Ceux-ci ont démontré de grosses carences défensives dans un revers de 43 à 13 contre les Titans du Tennessee.

Malcom Brown, porteur de ballon

Même s’ils ne l’avouent pas publiquement, les Rams de Los Angeles ménagent le porteur de ballon Todd Gurley II. Une situation qui favorise Malcom Brown. Pendant le premier duel de la saison, le demi offensif de 26 ans a été envoyé dans la mêlée lors de moments-clés, ce qui lui a permis de trouver la zone payante à deux reprises. Tant et aussi longtemps que la santé de Gurley sera une source d’inquiétude, Brown pourrait bien être un atout de taille pour quelqu’un à la recherche d’un porteur.

Ronald Jones II, porteur de ballon

Dans le revers de 31 à 17 des Buccaneers de Tampa Bay face aux 49ers, Ronald Jones II a su démontrer qu’il était le meilleur porteur de ballon de la formation floridienne. Le jeune homme de 22 ans a couru 13 fois pour 75 verges et ajouté un attrapé pour un gain de 18 verges.

Gardner Minshew II, quart-arrière

Les Jaguars de Jacksonville ont perdu les services du pivot Nick Foles au premier quart de leur match d’ouverture. Une malencontreuse situation qui a permis à Gardner Minshew II de se faire valoir. Celui-ci a réussi 22 de ses 25 passes tentées pour 275 verges et deux majeurs. Il aura la chance de poursuivre sur sa lancée pour un petit moment, alors que Foles devrait être absent jusqu’au mois de novembre.

Tyler Higbee, ailier rapproché

Les ailiers rapprochés à la Travis Kelce ou Zach Ertz sont d’une très grande rareté dans la NFL. Tyler Higbee n’est définitivement pas dans la catégorie des deux premiers, mais il pourrait bien s’avérer utile pour un pooler qui n’a pas eu la chance de repêcher une super-vedette. Dimanche dernier contre les Panthers de la Caroline, il a attrapé quatre passes, dont une dans la zone des buts.