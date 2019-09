Un Impact requinqué?

En principe, c’est ce que Wilmer Cabrera et le personnel technique ont tenté de faire au cours de ces deux dernières semaines sans match. À l’entraînement, il a eu tout le loisir de travailler un peu plus les détails de son système de jeu, d’être plus précis dans ses exigences envers ses joueurs.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, l’Impact est encore dans la course aux séries éliminatoires. C’est un fait. Certes, ce sera difficile pour le Bleu-blanc-noir de se qualifier, mais les chances sont bel et bien là.

De plus, l’Impact a l’occasion d’ajouter un trophée à son palmarès en affrontant le Toronto FC en finale du Championnat canadien. Bref, il est encore temps de faire tourner la saison et de lui donner un éclairage positif.

En fait, tout ce que les partisans souhaitent, c’est que les joueurs réalisent qu’il y a encore de l’espoir pour 2019. Et – surtout – que les efforts qu’ils déploieront sur le terrain seront le reflet de cette réalité. Pour les six derniers rendez-vous, quatre en MLS et deux en Championnat canadien, ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes et sortir du terrain sans regret.