Ville de Québec: la politique sur la sécurité routière dévoilée bientôt

L’opposition à l’hôtel de ville a de nouveau dénoncé les retards qui s’accumulaient, mardi, dans la foulée du reportage du Journal sur les nombreuses plaintes au sujet de la vitesse excessive dans les quartiers résidentiels. Depuis 2017, la Ville reçoit plus de 600 plaintes par an.

« On ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue. On ne fait pas de miracles non plus avec la diminution des limites de vitesse », avait-il déclaré.