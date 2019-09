LAVIOLETTE, George



Après une belle vie avec sa famille adorée, à l'Hôpital Jeffery Hale, le dimanche 1er septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur George Laviolette, époux de Jean (Durette) Laviolette, fils de feu Alfred Laviolette et de feu Catharine Kasey. Il était natif de Campbellton au Nouveau-Brunswick, vivant à Québec avec sa famille depuis 1962. Il était retraité de Canada General Electric et fidèle membre de la paroisse St-Patrick's.La famille vous accueillera aule vendredi 13 septembre 2019 de 13 h à 16 h et de 19 h à 21 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Bill Woodrow), feu Gail (feu Donald Allan), Robert (Caryl Laviolette), William, Judy (Michel Gosselin), Lynn (feu Bruce MacIntosh), Sharon, Joan, Patricia, James (Docteur Suzanne Roberge) et Mary (Shaun Gaudry); ses 23 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants, son frère Michael Laviolette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Durette, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille ne pourrait jamais assez remercier le personnel œuvrant aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale (Comfort Care Unit), qui lui ont prodigué des soins si doux et aimants.