DAGUERRE, Johanne



À Cabano, le 31 août 2019, à l'âge de 55 ans et 10 mois, est décédée madame Johanne Daguerre, épouse de monsieur Hervé Kirouac, fille de feu madame Rita Boulanger et de feu monsieur René Daguerre. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères et sœur: André (Francine Sylvain), Claude (Jocelyne Carrier), feu Marcelle (Léonard Boutin); sa belle- famille: André Kirouac, André Jr Kirouac (Hélène Morin), Josée Kirouac (Vincent Neault); ses neveux et nièces: Jocelyn Daguerre (Chantale Bégin), Nicolas Daguerre, Nancy Boutin (René Labrecque), Karyna Boutin (Martin Vézina), Maxime Boutin (Alyssa Boutin), Carl Boutin (Marie-Claude Desbiens), Joël Daguerre (Nadia Ouellet), Marilyn Daguerre (Arnaud Gabrieli), Sylvain Daguerre (Raiza Sangstter), ainsi que plusieurs petits-neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.