GARNEAU, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 août 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. André Garneau, fils de feu M. Lucien Garneau et de feu dame Marie-Laure Verret. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 14h20.Il laisse dans le deuil sa sœur Martine, son frère et sa belle-sœur Benoit (France Pelletier), sa grande amie Hélène Whittom, ainsi que plusieurs nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec (Qc), G1S 1E5. Par téléphone au 418 687-6084 / site internet :www.michel-sarrazin.ca