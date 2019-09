MORIN, Jeanne-Mance Marceau



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 5 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jeanne-Mance Marceau, épouse de feu monsieur Gérard Morin. Elle était la fille de feu Lionel Marceau et de feu Gertrude Leclerc. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.Les membres de la famille accueilleront parents et amis aujeudi le 12 septembre 2019 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau Inc. Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Dany Gagnon), France (Joël Fortier), Céline (Christian Leblond); ses petits-enfants : Elisa Maude et Jean Philippe Morin, Jonathan, Marc Olivier, Jean Sébastien et Anne-Marie Fortier, Suhan Ji, Jinyan et Gabriel Leblond ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants : Rosy et Tomy, Chelsea et Juliann ainsi qu'un 5e dans quelques semaines. Elle était la sœur de : Jacques (Émilienne Audet), Gérald (Céline Lauriault), feu Thérèse (Maurice O'Farrell), Gaétan (Claudette Godbout) et Hélène (Gaby Carrier). De la famille Morin, elle était la belle-sœur de : feu Marie-Paule (feu Roger Beaudoin), Géraldine (feu Henri Jolin), feu Jean-Marie, feu Gilbert (feu Marie-Marthe Ruel), Lilia (René O'Farrell), Jeanne-Mance (feu Jean-Claude Demers), Patricia (Jean-Claude Rouleau), Ghislaine (Daniel Lavoie), Fernand (Lisette Guay), Marguerite (Marcel Roy), Anne (feu Normand Fournier), Hélène, Yves (Chantal Jacques). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués et leur professionnalisme. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec 500-3750, boul. Crémazie Est Montréal (Québec) H2A 9Z9 ou à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la