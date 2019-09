LÉTOURNEAU, Emma Roberge



Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant, le 8 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Emma Roberge, épouse de feu Raymond Létourneau. Elle demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi de 18h à 21h. Vendredi jour des funérailles de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Gaétan Drouin), Francine (feu Jean-Claude Careau), Guy (Céline Blouin), Charlotte (Christian Dion), Gratien, Josée, Sonia (André Pleau); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Raymonde (Régis Dionne), Gisèle Létourneau Cantin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca