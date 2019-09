BAILLARGEON FITZBACK Yolande

BAILLARGEON FITZBACK

Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 septembre 2019, à l'âge de 80 ans et 1 mois, est décédée madame Yolande Baillargeon, épouse de feu monsieur Nelson Fitzback, fille de feu madame Gertrude Albert et de feu monsieur Napoléon Baillargeon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 14 h à 16 h 45.Elle laisse dans le deuil sa fille Ingrid (Dieter Fess); ses frères et sœurs: Huguette, Andrée, feu Danielle, Marcel et Michelle (Clément L'Heureux); sa filleule Linda DeCelles; Roxanne Létourneau et Manon Gaudreault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au Docteur François Rousseau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO Tél: 418 663-5155. Site web: fondation@fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.