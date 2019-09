BEAUMONT, Dollard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 septembre 2019, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Dollard Beaumont, époux de madame Louise Girard, fils de feu madame Yvonne Tremblay et de feu monsieur Eugène Beaumont. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michelle (Robert Gonthier), Marc (Caroline Tremblay); son frère Jean-Guy (Nicole Lachance); ses belles-soeurs Denyse Girard et Pierrette Bédard (feu Raymond Girard). Il est parti rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le vendredi 13 septembre, à compter de 13h, à l'église Notre-Dame- de-l'Annonciation, 1625 rue Notre-Dame à l'Ancienne-Lorette.Un merci tout spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Les formulaires seront disponibles à l'église ou sur leur site internet: www.fondation-iucpq.org. La direction des funérailles a été confiée auxGrégoire et Desrochers1300, rue Notre-Dame EstVictoriaville, G6P 0B4tél: 819-752-5131Internet: www.gregoiredesrochers.com