L’automne arrive avec ses journées plus fraîches et son lot de produits magiques tels que les champignons que nous aimons tant et qui se cuisinent de mille façons.

Un goût de sous-bois, une saveur de terre humide et un parfum envoûtant, voilà ce qui caractérise la personnalité de tous les champignons. Il faut les essuyer délicatement avec un linge humide ou les brosser avec un petit pinceau et ils sont prêts à être cuisinés.

N’hésitez pas à les manger crus avec une touche de fleur de sel et un peu de jus de citron quand ils sont très frais. Bien sûr, les champignons sont exquis juste sautés dans du beurre salé ou de la graisse de canard, avec un peu d’ail et de persil. Mais pour satisfaire l’appétit des gourmets autour de moi, j’aime à les étonner un peu le dimanche matin, en préparant des œufs brouillés moelleux avec des champignons de diverses variétés.

Mais c’est quand je leur apporte des champignons en purée de pommes de terre à l’ail et frits qu’ils sont le plus heureux. Ce plat me sert souvent d’accompagnement de volailles ou fait partie d’un buffet de brunch.

Amusez-vous à essayer ces recettes avec les divers champignons nouveaux !

Champignons et pommes de terre en beignets

Un régal et une surprise à chaque bouchée. Vous pouvez préparer les boules la veille et les réfrigérer jusqu’au lendemain.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Marinade : 1 heure

Réfrigération : 30 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

3 c. à s. de champignons séchés, émiettés

125 ml (½ tasse) de crème à fouetter (35 %)

5 grosses pommes de terre pelées, en cubes

1 c. à s. de beurre

8 gros champignons, hachés

2 gros œufs, battus

1 c. à t. de piment de Cayenne moulu

3 gousses d’ail hachées

1 c. à t. d’estragon frais haché

4 c. à s. de farine tout usage

300 g (2 tasses) de chapelure fine

4 c. à s. de parmesan râpé

2 jaunes d’œufs battus avec 2 c. à s. d’eau

500 ml (2 tasses) d’huile de pépins de raisins

Sel

Sauce

250 ml (1 tasse) de crème fraîche

125 ml (½ tasse) de mayonnaise

1 c. à t. de moutarde de Dijon

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

Poivre moulu

Méthode

Dans un bol, faire tremper les champignons séchés dans la crème 1 heure. Dans une casserole d’eau froide salée, faire cuire les pommes de terre environ 25 minutes. Pendant ce temps, dans un poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les champignons hachés et cuire à feu moyen 10 minutes en remuant souvent. Laisser refroidir. Égoutter les pommes de terre. Transférer dans un grand bol. Écraser à la fourchette. Ajouter les champignons hachés et la crème de champignons séchés, les œufs, le piment, l’ail, l’estragon, la farine, la moitié de la chapelure et le parmesan. Saler. Mélanger. Faire des boules de purée de pommes de terre aux champignons. Tremper chacune dans les jaunes d’œufs battus, puis dans le reste de la chapelure. Réfrigérer 30 minutes. Dans un poêlon profond, faire chauffer l’huile. Plonger les boules de pomme de terre dans l’huile chaude (quelques-unes à la fois) et cuire environ 7 minutes, en les retournant souvent. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce. Servir avec les boules de pomme de terre et champignon frites.

Œufs brouillés aux champignons

Les vrais œufs brouillés ne doivent pas être secs, donc cuits lentement. Votre patience vous vaudra les plus beaux compliments. Essayez toutes sortes de champignons pour varier les saveurs.

Portions : 4

Préparation : 10 min

Repos : 30 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

110 g (4 oz) de beurre salé

2 c. à s. de champignons séchés hachés

1 c. à s. de grains de poivre noir (dans un sachet de thé vidé)

2 c. à s. de beurre non salé

8 champignons frais, en tranches fines

10 gros œufs

2 c. à s. de crème à fouetter (35 %)

2 bagels, en moitiés

Sel et poivre

Méthode