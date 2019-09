Chefferie: Marwah Rizqy invite Gaétan Barrette à se lancer dans la course

BROMONT | Pressentie pour être candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec, la députée Marwah Rizqy a invité publiquement son collègue Gaétan Barrette à être sur les rangs, pour éviter une course « plate ».

« À mon agréable surprise, le téléphone a sonné... Maintenant, il y a des téléphones qui se font pour sonder le terrain », a répété le Dr Barrette, mercredi matin, lors d’une mêlée de presse avec Mme Rizqy sur un autre sujet.

« Bien moi, je suis députée puis j’ai appelé Gaétan, je lui ai dit : "lance-toi Gaétan, ça va être une belle course" », a renchéri Mme Rizqy, sur un ton moqueur.

« On sait que Gaétan est un excellent débatteur, a fait valoir la députée de Saint-Laurent, mais aussi, c’est un homme d’idées et les militants, [...] ils veulent une course avec des idées. Ils ne veulent surtout pas une course plate. »

« Écoutez... Vous voyez : mes affaires vont bien! C’est le début de la vague », s’est amusé à dire M. Barrette.

Chose certain, si jamais il se lance, « je ne ferai jamais de course à la chefferie pour la galerie », a-t-il prévenu.

Rizqy en « sérieuse » réflexion

Quant à Mme Rizqy, dont le nom circule abondement depuis la défaite de Philippe Couillard le 1er octobre dernier, « une réflexion quand même sérieuse » se poursuit.

« Il n’y a pas d’annonce pour le moment », a-t-elle indiqué, en assurant que sa décision serait rendue au plus tard en novembre.

Rappelons que la course à la direction du PLQ sera lancée officiellement lancée le 23 novembre, lors d’un conseil général à Sherbrooke.

Pour l’instant, seule Dominique Anglade est officiellement sur les rangs.

« J’ai hâte depuis six mois d’avoir des gens avec lesquels débattre au niveau de la chefferie du Parti libéral. Depuis le début, j’ai dit que je souhaitais qu’il y ait une course », a indiqué de son côté Mme Anglade, mercredi matin.

Anglade en avance?

Interrogé sur la possible candidature de M. Barrette, Mme Anglade a laissé entendre que c’est « avec plaisir » qu’elle débattrait avec lui si jamais il décide de se lancer.

La députée de Saint-Henri–Sainte-Anne a souligné que lors d’un 5 à 7 militant sur une terrasse de l’hôtel où se déroule leur caucus présessionnel, elle et M. Barrette ont été parmi les derniers à quitter. « J’avais des bonnes discussions avec Gaétan », a laissé planer celle qui bénéficie déjà de l’appui de huit députés.

Malgré ces appuis, M. Barrette ne considère pas que Mme Anglade a pour autant une longueur d’avance.

« La réponse, c’est non à ça, a-t-il indiqué. Rappelez-vous que c’est une élection qui va se faire à partir des militants. Les militants, c’est les militants. Les appuis c’est une chose, mais les militants peuvent avoir une opinion qui est différente. »