VALLIÈRES, Aline



À la Résidence Louis-Philippe Côté d'Armagh, le 30 août 2019 à l'âge de 91 ans et 11 mois est décédée subitement madame Aline Vallières, épouse de feu Roland Turgeon et amie de feu Évangéliste Laflamme. Elle était la fille de feu Noël Vallières et de feu Rose-Emma Duchesneau. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 12 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son neveu rapproché Claude Turgeon (Jocelyne Morin), ses filleuls: Françoise Turgeon (Réal Quevillon), David Vallières, René Vallières et Philippe Turgeon (Hélène Pelletier). Elle était la soeur de: feu Priscilla (feu Gérard Cadrin), feu Marie-Jeanne (feu Siméon Goulet, feu Gilbert Goulet), feu Roméo (feu Jeannine Noël), feu abbé Robert, feu Antonio (feu Marie-Laure Paré), feu Lionel (feu Marie-Berthe Lemieux) et feu Roger (feu Jeanne d'Arc Boutin). De la famille Turgeon, elle était la belle-sœur de: feu Cyrille (feu Rosa Portugal), feu Père Gérard, feu Cajetan (feu Éliane Beaudoin, feu Angéline Ménard), feu Léopold, feu Lucien (feu Yvette Laporte) et feu Sœur Marie-Aimée. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Louis-Philippe Côté pour la qualité des services offerts à madame Vallières. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté d'Armagh) 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la