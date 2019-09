TOULOUSE, Claude



De Ste-Catherine, est décédé le 2 septembre 2019, à l'âge de 55 ans, M. Claude Toulouse, conjoint de Lucille Lortie. Il rejoint ainsi son père Jean-Marie, son frère Richard Toulouse et sa sœur Annie Brochu. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Lucille Pomerleau (Marc Brochu), son frère Robert, ses sœurs Gisèle (André Olivier), Claudette, Brigitte (Richard Marcoux) et Caroline, ses beaux-frères et belles-sœurs Denise (Yvon), Claudette (Marcel), Nicole (Côme), Jean-Noël (Constance), feu Danielle (Yves), feu Gilles et Nathalie (Serge), les enfants de sa conjointe : Nancy (Marc), Josée(Stéphane) et Tommy ainsi que ses petits-enfants. Il laisse également sa filleule Marie-Pier, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement La Prairie et de l'hôpital Anna Laberge pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Il a été confié aule vendredi 13 septembre de 19h à 21h30 et samedi le 14 septembre de 9h à 10h30 suivi d'un hommage au salon.