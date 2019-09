RANKIN THIBODEAU, Simone



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 septembre 2019, à l'âge de 79 ans et entourée des siens, est décédée Madame Simone Rankin, fille de feu Madame Emma Mowatt et de feu Monsieur Tom Rankin. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances ende 12h30 à 13h30 et seront suivies d'unLes cendres seront inhumées au cimetière traditionnel de Pikogan, en Abitibi, le samedi 28 septembre 2019. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Johanne, Michel (Geneviève Côté), Jinny (Jean-Michel Levasseur), Roger (Annie Mathieu); ses huit petits-enfants: Alexandra, Olivier, Léonie, Audrey-Ann, Nicolas, Catherine, Kim et Zak; ses trois arrière-petits-enfants: Charlotte, Attila et Benjamin; ses frères et sœurs: Hélène (Firmin Lauzon), Léo (Jeannine Hallé), Jane, Marianne (André Carmichael), Dominique (Marie-Josée Tardif), Cécile et Margot (Marcel Proulx), elle était également la soeur de feu Annie, feu Willy, feu John (feu Lisette Rankin), feu Jean-Paul (feu Juliette Wylde), feu Thérèse et feu Denis; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, plusieurs parents et ami(e)s. Nous remercions sincèrement la merveilleuse équipe de la Maison Michel- Sarrazin pour les bons soins prodigués à Maman et l'accompagnement qu'ils nous ont offert durant et jusqu'à la fin de son séjour. Leur dévouement est exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC) Tél : 418-687-6084. Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.