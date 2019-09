DOYON, Liliane



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 26 août 2019, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédée madame Liliane Doyon, fille de feu madame Paméla Pouliot et de feu monsieur Jean Doyon. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Édouard-de-Frampton.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Léonard Forgues), Estelle, Réginald (Line Fortier), Linda (Roger Audy) et leur père feu Anatole Leclerc; ses petits-enfants: Manon Couture, Marie-Line Couture, Jenny Leclerc, Nancy Leclerc, Julie Audy (Marie-Josée Lacharité); ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Michaël, Mia, Yanni, Malory et Raphaëlle, ses frères et sœurs: Gabrielle (feu Cyrille Deshaies), feu Welly (feu Hélène Dostallaire), feu Nathalia (feu Léopold Picard), Jean-Paul (Mariette Bolduc), feu Rosaire (Madeleine Fournier), Pauline (Fabien Bernard), Romuald (Gisèle Fournier), Jean-Guy (Adrienne Gosselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 13 septembre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h,de 10h à 13h20.L'inhumation des cendres se fera au mausolée du cimetière Saint-Édouard-de-Frampton à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur Pauline, Danielle et Michelle Bernard qui ont été très présentes dans sa vie et tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Tél. : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.