Le nouveau Monopoly «féministe» est-il sexiste?

La nouvelle version «féministe» du jeu Monopoly fait beaucoup jaser.

Dans cette nouvelle édition du mythique jeu, les joueuses féminines se voient octroyer plus d’argent que les joueurs masculins . La mascotte du jeu, l’homme d’affaires à moustache et chapeau haut de forme, a pour sa part été remplacée par sa nièce.

Ce nouveau Monopoly est-il sexiste? C’est la question que s’est posée mercredi l’animatrice de QUB radio Sophie Durocher.

«Oui, et je pense que c’est exactement pourquoi Monopoly a fait ça», a lancé la chroniqueuse et militante féministe Judith Lussier à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord.

Selon elle, avec cette nouvelle mouture du jeu, Monopoly a souhaité sensibiliser les joueurs au sexisme dont les femmes sont victimes «dans la vraie vie», elles «qui gagnent de manière systémique moins [d’argent] que les hommes».

«La situation dans la vraie vie est truquée, a insisté la chroniqueuse féministe. Les femmes gagnent moins d’argent que les hommes.»

«Donc, dans la vraie vie, c’est ultra injuste et je pense que c’est important d’entamer cette discussion-là», a soutenu Mme Lussier.

RÉÉCOUTEZ l’échange complet entre Judith Lussier et Sophie Durocher: