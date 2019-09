Les conservateurs critiqués par les défenseurs de la Davie

La promesse du Parti conservateur, qui s’engage pour l’instant à donner un seul contrat au chantier Davie pour l’Obélix, est loin d’être suffisante pour assurer la survie de l’entreprise, ont dénoncé en chœur, mercredi, le maire de Lévis, la CSN et des fournisseurs du chantier.

La sortie du député de Lévis Steven Blaney, dans nos pages mercredi matin, ne passe tout simplement pas.

M. Blaney a refusé de s’engager à poursuivre le processus, lancé par les libéraux en juillet, pour intégrer un troisième chantier d’envergure à la Stratégie nationale de construction navale, après Seaspan et Irving.

«Ce n’est pas l’Obélix qui va faire la différence. Ça, c’est une patch. Les patches, c’est terminé. On demande aux partis politiques de se compromettre le plus rapidement possible et avec un échéancier très clair. Nous demandons, dans les meilleurs délais, l’intégration de la Davie dans le cadre de la Stratégie canadienne de construction navale», a déclaré le maire Gilles Lehouillier, accompagné de plusieurs défenseurs de la Davie.

«De dire qu’on s’engage à faire l’Obélix, c’est nettement insuffisant, c’est de maintenir l’insécurité et de maintenir le chantier Davie dans l’incertitude», a-t-il ajouté.

Le point de presse avait lieu dans un hangar du chantier lévisien. Ann Gingras, du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches pour la CSN, n’a pas manqué d’écorcher le député de Lévis.

«M. Blaney a dit aussi qu’il n’est pas certain que les conservateurs, s’ils sont élus, vont procéder au niveau de la voie ouverte par les libéraux. Je ne suis pas surprise d’aucune façon parce que l’erreur, en 2011, a été faite sous les conservateurs et la personne qui était porte-parole pour le parti et qui a dit non, en 2011, c’était Steven Blaney», a-t-elle exprimé.

«Qu’est-ce que les conservateurs ont fait pour le chantier ici? Zéro puis une barre. Ce qu’ils ont fait avec l’Astérix, c’est une lettre d’intention annoncée à la veille du déclenchement des élections en 2015.

L’Obélix, on va le prendre parce que ça mettrait du monde à l’ouvrage tout de suite mais c’est loin d’assurer la pérennité du chantier», a-t-elle renchéri.

Inquiétudes pour la suite

M. Lehouillier et Mme Gingras n’ont pas été tendres non plus envers les libéraux qui ont «changé les règles du jeu à la dernière minute» pour le processus lancé en juillet, à la demande du chantier ontarien Heddle, qui voulait soumissionner. La date limite a été repoussée et le chantier Davie, qui s’attendait à un dénouement avant le déclenchement de la campagne électorale, est toujours dans le néant.

«Ça nous a un petit peu heurté de voir qu’on a changé les règles du jeu parce que moi, quand j’étais allé à Ottawa en 2011 avec Clément Gignac, on nous avait refusé tout changement à la procédure. Ça nous inquiète un peu», a laissé tomber M. Lehouillier.

«Là, on a Heddle qui arrive de nulle part. C’est un petit chantier qui n’a pas les installations, qui n’a pas l’expertise ni les capacités pour faire de la construction. Ils sont dans la réparation de petits navires. Et là, maintenant, ils veulent construire des brise-glaces et ils s’associent à Damen, un chantier naval des Pays-Bas qui a déjà été jugé coupable par la Banque mondiale pour le versement de pots-de-vin», a souligné Mme Gingras.