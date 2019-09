Les Québécois veulent que les partis s’attaquent au plastique

« C’est clair que les Canadiens s’attendent à ce que les gouvernements fassent quelque chose [pour le plastique à usage unique]. On a commencé à voir des solutions émerger dans l’industrie, mais il n’y a rien de complet », estime Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, qui a commandé cette étude dont Le Journal a obtenu copie.

« On parle beaucoup du gaspillage au Québec depuis longtemps, plus qu’ailleurs. Les Québécois veulent entendre parler de solutions », ajoute M. Charlebois.

« Je me souviens [il y a quelques années] quand on demandait l’interdiction des sacs de plastique à usage unique, on était considérés comme des extraterrestres. [...] Aujourd’hui, on est à un cran supérieur avec le plastique à usage unique, je suis content que la réflexion progresse chez les Canadiens », souligne-t-il.