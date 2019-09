Les travaux sur la route de l’Église nuisent à la quiétude du voisinage

Dans le document municipal, les résidents ont appris que les travaux commenceront désormais dès 6 h du matin (au lieu de 7 h) et qu’ils se poursuivront jusqu’à 19 h (au lieu de 18 h), et ce, jusqu’au 15 octobre.

Pour M. Larrivée, cette nouvelle donne est tout simplement inacceptable. « On se ramasse maintenant avec le bruit des camions de construction dès 6 h. Ils sont stationnés devant chez nous et ouvrent leur moteur très tôt », regrette-t-il.

Ce dernier dit avoir dû garder ses fenêtres fermées tout l’été à cause de ces bruits. « Il n’y a plus de plaisir à vivre dans la maison, relate-t-il. Ça fait maintenant plus de deux mois que j’ai perdu la tranquillité et la jouissance de ma résidence. »