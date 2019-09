Omnium Vision

Le seul et unique, et ajoutons infatigable, Bill « Urbain » Johnson, est fébrile aujourd’hui parce qu’il a travaillé très fort au cours des dernières semaines à l’organisation de l’Omnium de golf Vision, au profit de la Fondation Mira, qui se tiendra ce midi au club de golf Royal Québec de Boischatel. Sous la présidence de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, l’Omnium devrait permettre d’amasser assez d’argent pour offrir à une ou deux personnes de la région de Québec un chien-guide (30 000 $).

La finance au golf

Photo courtoisie

L’Omnium de golf du Cercle finance du Québec et CPA a réuni, le 28 août dernier dans les allées du club de golf de Lévis, 120 participants du monde de la finance sous la présidence d’honneur de Me Serge Kronström, de KSA avocats, et a permis de remettre 25 000 $ à la Fondation Maurice Tanguay, qui aide les enfants handicapés de tout l’est du Québec en posant des gestes concrets directement auprès des familles ou auprès d’organismes qui les appuient. De gauche à droite, sur la photo : Karine Boucher, CPA de Chaudière-Appalaches ; Me Serge Kronström, président d’honneur ; Clément Roberge, président du Cercle finance du Québec ; Guillaume Gagnon, de la Fondation Maurice Tanguay ; et Maxime Labbé, CPA de Québec.

Innodal

Photo courtoisie

C’est en présence de l’honorable Jean-Yves Duclos que Laurent Dallaire et François Bédard, cofondateurs de l’entreprise Laboratoire Innodal de Lévis, ont accepté le Prix du Défi propulsion DEC (Développement économique Canada) 2019, accompagné d’une bourse de 50 000 $. Déjà récipiendaire d’une bourse d’honneur octroyée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation à une entreprise innovante et finaliste du concours ARISTA de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, Innodal, qui propose une solution biologique pour renforcer les liens de confiance entre les produits alimentaires et le consommateur, ne cesse de récolter les succès et les honneurs. Le Défi propulsion DEC vise à renforcer les atouts des régions en misant sur l’audace et l’ingéniosité. Sur la photo, de gauche à droite : Alain Cadoret, AG Biocentre ; Laurent Dallaire et François Bédard, cofondateurs d’Innodal.

Nominations

Photo courtoisie

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL m’annonce que Martin Daraiche devient président de la firme. Avocat de formation, Me Daraiche a fait son entrée chez NATIONAL en 2008. Il était l’associé directeur du bureau de Québec depuis 2017. Il hérite de la gestion des opérations canadiennes de NATIONAL et de ses neuf bureaux d’un océan à l’autre, en plus de continuer de jouer son rôle de conseiller senior. Il sera dorénavant basé au bureau de Montréal. Par ailleurs, la direction de l’entreprise confie les rênes de son bureau de Québec à l’une de ses jeunes leaders, Julie-Anne Vien. À titre d’associée directrice, et grâce à ses 15 années d’expérience en affaires publiques, Julie-Anne continuera d’assurer la croissance du bureau, d’élargir son offre de services et de renouveler la pratique en relations publiques. Elle sera entourée d’une équipe aguerrie et de son mentor de toujours, Luc Ouellet. Sur la photo, Julie-Anne Vien et Martin Daraiche.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julie-Anne Vien, associée directrice du Cabinet de relations publiques NATIONAL de Québec, 40 ans... PY (Pierre-Yves) Lord (photo), animateur radio et télé, 41 ans... Harry Connick Jr., acteur, chanteur et compositeur américain, 52 ans... Pierre Blouin, kinésiologue et maître entraîneur Reebok, 59 ans... Luc Lescarbeau, directeur SAQ Maguire, 63 ans... Franco Nuovo, chroniqueur et animateur, 65 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 septembre 2009. André Mathieu (photo), 67 ans, un des auteurs les plus prolifiques du Québec... 2017. Jeff Parker, 53 ans, ex-joueur de la LNH (Buffalo, Hartford)... 2014. Sir Donald Sinden, 90 ans, acteur britannique... 2013. Albert Jacquard, 87 ans, généticien français, chercheur et essayiste de renom... 2012. J. Christopher Stevens, 52 ans, ambassadeur américain en Libye... 2009. Pierre Cossette, 85 ans, producteur québécois, le père des Grammy aux É.-U.