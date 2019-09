Premiers forages pour le troisième lien

Le ministère des Transports (MTQ) réalisera six sondages dans les prochains jours. Quatre seront effectués à Lévis, un à l’île d’Orléans et un à Québec, a indiqué le porte-parole du Ministère Guillaume Paradis.

On veut « connaître la qualité du roc. On va envoyer des ondes dans le sol et on va regarder comment les ondes se propagent autour des forages », a précisé le porte-parole.