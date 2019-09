Puis-je espérer avoir un avenir avec cet homme?

Je suis une femme de 42 ans. J’ai eu deux expériences de vie de couple plus ou moins intéressantes. J’ai une adolescente de ma première union, et comme je ne veux pas lui imposer mes choix, je ne suis pas encore prête à vivre avec un homme, ce qui complique aussi les choses.

Sans amoureux depuis un an et demi, comme ça commençait à me manquer, je me suis inscrite à un site de rencontre il y a trois ans. J’y ai fait la connaissance d’un homme qui correspondait à mon idée de l’homme idéal. Comme je lui plaisais et que mon refus de partager un logis lui allait aussi, tout allait entre nous comme sur des roulettes, quand après trois mois de fréquentation, il m’a avoué qu’il était marié depuis 10 ans.

Je me suis sentie trahie, mais comme il se disait très amoureux de moi, que je ressentais la même chose pour lui, j’ai décidé de continuer à le voir régulièrement. Ce qui complique l’affaire, c’est que cet homme a un enfant de 8 ans avec sa femme et qu’il ne se voit pas divorcer tant que son garçon n’aura pas traversé la période charnière de l’adolescence.

Je n’ai pas envie de rompre avec lui mais je me demande quand même si je n’investis pas tout ce temps dans un couple sans perspective d’avenir ? J’aimerais pouvoir me raccrocher à quelque chose de plus tangible et de plus solide comme promesse, mais il me jure qu’il ne peut pas aller plus loin pour le moment. Autrement dit, je dois vivre d’espoir. Mais dans 7 ans j’aurai 49 ans. Ça me fait peur ! Ai-je raison de douter ? Il me semble que je mériterais plus que ce qu’il m’offre.

Anonyme

Certes vous méritez plus, mais il a été clair avec vous. Ou bien vous acceptez la situation telle qu’elle est, ou bien vous le quittez. Êtes-vous capable de vivre uniquement d’espoir ? Vous seule pouvez le dire. Il importe donc que vous soyez franche envers vous-même pour ne pas le regretter un jour. N’attendez surtout pas que la réponse vienne de sa part à lui car vous risquez une troisième grosse déception.