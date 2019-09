Quand plus rien ne va, que fait-on?

J’ai perdu mon mari il y a deux ans. J’ai tout donné à cet homme. Ma vie, ma santé, mon équilibre. J’étais son esclave consentante et mes trois enfants me l’ont toujours reproché. C’est ce qui les a éloignés de moi et surtout de leur père. Depuis quelques années ils ne venaient plus nous visiter. C’est donc seule que j’ai accompagné mon mari durant le calvaire de son cancer. Il est mort à la maison, entre mes bras.

Les enfants sont venus à ses funérailles, mais aucun d’eux n’a exprimé de chagrin à son départ. J’ai bien tenté de me rapprocher d’eux en sollicitant leur soutien dans ma peine. Mais ils m’ont clairement fait comprendre que cet homme qui leur avait fait la vie dure toute leur enfance, ils n’avaient aucune envie de le pleurer, pas plus que de m’entendre leur parler de lui.

Je sais bien que mon mari fut un père sévère, que les enfants en ont souffert et que je ne suis jamais intervenue en leur faveur tant je craignais moi aussi ses sautes d’humeur. Mais ne pourraient-ils pas pardonner maintenant qu’il n’est plus de ce monde ? J’aurais tellement besoin d’eux à mes côtés.

Fragile

Il va falloir ramer pour remonter le courant. Et il se peut que vous le remontiez avec difficulté, vu le peu d’empathie que vous semblez avoir manifesté à vos enfants quand ils en avaient besoin. C’est triste à dire, mais vous récoltez ce que vous avez semé. Pourquoi ne pas aller chercher de l’aide dans un regroupement en suivi de deuil. C’est ce que je puis vous conseiller de mieux.