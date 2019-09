Vers une première saison de triathlon

Le week-end dernier, les compétitions du Triathlon de Montréal et du Ironman 70.3 Lake Placid marquaient la fin de la saison pour bien des triathloniens. Or, post repos annuel, l’automne est la saison idéale pour s’initier à ce « triple sport ». Entretien avec l’entraîneur Pierre Thiffault de Triomphe Triathlon.

« Le triathlon est un sport accessible, mais il faut se laisser le temps d’apprendre, dit Pierre Thiffault. Avant même d’apprendre la technique relative à chacun des trois sports, il faut apprendre à se connaître — ses forces et ses faiblesses —, puis apprendre à contrôler son corps, avec lequel on vient bien souvent tout juste de faire véritablement connaissance. »

Sport d’endurance et de patience

Photo courtoisie, Triathlon Québec Or, la majorité des futurs triathloniens motivés font la même erreur : ils se lancent dans des entraînements de natation, de vélo et de course à fond la caisse « pour être en forme », sans d’abord s’assurer que la fondation de cette forme est prête à encaisser la charge en volume et en intensité de leur nouveau quotidien.

Et c’est sans compter un manque de technique qui leur fait perdre une énergie précieuse (en plus d’exacerber les risques de blessures). STOP ! Cet automne, on commence par le début.

« Pour un débutant, je propose d’abord une période de conditionnement physique de 8 à 10 semaines, dit l’entraîneur en chef de Triomphe Triathlon. On ne parle même pas de natation, de vélo ou de course à pied. On évalue et travaille la force, la mobilité, la coordination, la flexibilité et les vieilles blessures dans une optique d’entraînement fonctionnel. On prépare des fondations solides, sur lesquelles on va ensuite pouvoir augmenter la charge et le volume d’entraînement. »

Photo courtoisie, Triathlon Québec S’ensuit une période de 6 à 8 semaines lors de laquelle les athlètes apprivoisent les demandes de chaque sport, à basse intensité. « Tout est centré sur l’apprentissage de la technique. En natation, on le sait qu’elle est fondamentale, mais elle est aussi importante en course à pied.

On passe notre temps sur une jambe en courant, et certaines personnes n’ont aucune coordination et aucun équilibre. Les techniques de compensation peuvent leur être coûteuses à la longue ! » donne en exemple Pierre Thiffault. En vélo, les athlètes iront travailler la force de leurs jambes, et leur cadence. « C’est la base pour être en mesure de bien courir après l’épreuve de vélo », précise l’entraîneur en chef.

Forces et faiblesses

« En faisant le point en début de saison, on identifie aussi les forces et les faiblesses dans chacun des sports, ajoute Pierre Thiffault. À l’automne, c’est le temps de se lancer dans des “focus” où on met l’emphase sur une discipline en particulier. Un bon coureur délaissera ses souliers pendant 4-5 semaines pour se concentrer sur sa technique de nage... c’est la clé pour progresser ! »

Tout faire en même temps et un peu n’importe comment n’est pas efficace dans n’importe quel sport, mais dans un sport « 3 en 1 », c’est une recette à blessures, à épuisement et à déception. « Il faut penser par cycle d’entraînement », résume Pierre Thiffault.

Se préparer l’hiver

Après avoir fait ses devoirs pendant les saisons froides, on se présente au printemps prêt à s’attaquer (de façon progressive) à plus de volume, et à plus d’intensité sur le vrai terrain, à l’extérieur. Et ni vu ni connu, on sera passé à travers des périodes parfois plus creuses en motivation — les réveils à la noirceur, la voiture à déglacer pour se rendre à la piscine.

Quant au choix du premier triathlon, la patience est encore de mise. Sauter des étapes, ce n’est pas finir premier, mais se buter contre une ligne d’arrivée imposée lorsque le corps ou le mental s’est épuisé trop vite. Bonne préparation, et bonne première saison !