PETITCLERC, Robert



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 août 2019, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Robert Petitclerc, époux de madame Madeleine Gamache, fils de feu madame Jeanne Hervieux et de feu monsieur Rosaire Petitclerc. Il demeurait à Québec.Une liturgie de la parole sera célébrée dans l'intimité. Il laisse dans le deuil: son épouse Madeleine, sa fille Hélène (Pierre Plante), son fils Benoit (Josée Paquette); ses petits-enfants: Martin, Marie-Pierre, Axel et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Marcel (feu Jeanne-d 'Arc Houle), feu Maurice (Marie-Paule Lortie), Jeannine (feu Georges Matte), feu Jean-Claude (Yvette Chabot), feu Louisette (feu André Pelletier), Jacques (Jacqueline Arsenault) et Michel (feu Louise Fleury); le beau-frère des membres de la famille Gamache; feu Jeannine, Monique, feu Françoise, Jean-Yves (feu Louisette Nadeau), ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à Jacqueline Arsenault pour sa présence et son soutien, à la Dre Marjolaine Tremblay ainsi qu'au personnel du quatrième et du septième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec.