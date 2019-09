PERRON, Gaston



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 9 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaston Perron, époux de madame Marie Lessard, fils de feu Marie-Paule Desmeules et de feu Joseph Perron. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Allen Walsh) et Christian (Valérie Paré); ses petits- enfants: Mélissande et Mathis Perron, Maxime, David et Jean-Simon Walsh; sa filleule; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était frère de feu Michèle (feu Gaston Morin). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval pour la qualité des soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.