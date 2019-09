BOURGET, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé entouré de sa famille, monsieur Claude Bourget, époux de dame Émilienne Cauchon. Il était le fils de feu monsieur Émile Bourget et de feu dame Noëlla Racine. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, le samedi, 14 septembre 2019 de 12h30 à 14h auLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Émilienne, ses enfants, sa belle-fille et son gendre : Michel, Josée (Jean Pellerin) et Jean-Martin (Marilyne Michaud) ; ses petits-enfants : Alex (Fanny Duclos), Ian, Antoine, Charles, Sarah-Janes et Kathleen ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernand (Huguette Lachance), Jeanine (Léonce Boucher), Olivette (Victor Lajeunesse), Yvon (Monique Guilbault), Marie-Line, et il était le frère de feu Marius ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon : feu Raoul (Monique Têtu), André (Renée Legault), feu Fernand (Élisabeth Simard), Bob, et il était le beau-frère de feu Marie-Alice (feu François Dupont), feu Raymond (feu Denise Bolduc), feu Lucienne (feu Gérard Fortin) et feu Philippe. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que la docteure Michèle Pépin pour les bons soins prodigués à son domicile. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/