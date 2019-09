Gaston Thivierge



La direction des funérailles a été confiée au Complexe de la Cité. Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimitéIl a eu des projets, il les a réalisés et il a toujours vécu avec des convictions et des valeurs profondes en affaires comme dans sa vie personnelle.La moto, l'informatique, la construction, le magasinage, le bon vin et la Floride sont des mots-clés en souvenir de quelques-uns des intérêts de Gaston.Le plus gros mandat qu'il m'a confié dans sa vie a été de respecter ses volontés de vivre sa maladie loin des regards, en toute dignité jusqu'à la fin, y compris le déroulement des obsèques.Tous ceux qui ont connu Gaston savent à quel point son intimité faisait aussi partie de son équilibre de vie. Je l'ai connu il y a plus de vingt ans. Je l'ai accompagné comme souhaité et je l'ai entouré de la façon qu'il avait choisie. Il a eu un milieu de vie adapté et de qualité jusqu'à la fin de sa vie.Merci aux aidants naturels QU'IL avait choisis durant sa période de lucidité.Les cendres ont été déposées au pied d'un chêne, symbole de la force de Gaston. Vous pouvez aller vous recueillir ou le saluer au cimetière de la Souvenance, 301 rang Saint-Anne.