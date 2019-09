BURNS, Whitney



À l'hôpital Laval, le 31 août 2019, à l'âge de 75 et 8 mois, est décédé monsieur Whitney Burns, fils de feu monsieur John Burns et de feu madame Yvonne Piché. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Burns laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Kathleen, Édith, Lilianne, Élisabeth, Nicole, Jerry et feu Guy; ses amies: Mona et Carolane; les familles Adam et Jobin; sa tante Aurore Simard (feu Henri Piché) ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres ami(e)s. Monsieur Whitney ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h30 sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & Fille Ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fabrique de Pont-Rouge, 210, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N9. Les formulaires seront disponibles à l'église.