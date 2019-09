JUTRAS, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 août 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé Luc Jutras, époux de Marielle Lemay, fils de Marielle Beauchesne et de feu Jean- Marie Jutras. Luc nous a quittés brave et serein jusqu'aux derniers moments. Pendant plus de trente ans, il a travaillé dans le milieu des arts et de l'édition au Conseil des Arts du Canada, à l'Association pour l'exportation du livre canadien puis à l'Agence de droits Montréal-Contacts.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Francis (Caroline Bernier), sa fille Camille; ses petites-filles: Émilie et Maude; sa mère Marielle Beauchesne (feu Jean-Marie Jutras): ses frères et soeurs: Denis (Claire Bergeron), Martine, (Louis Dubord), Daniel (Guylaine Hamel), Mance (Pierre de Rouville), Sylvie, (Yves-Marie Saffré), François (Line Comeau), Marc (Ghislaine Durocher), Esther (Fabrice Lavrut) et ses nombreux neveux et nièces. La famille Lemay et la bande des amis fidèles sont également éprouvées. L'inhumation aura lieuà 13h au Cimetière Mount Hermon, au 1801 chemin Saint-Louis, à Québec. Le même jour,la famille recevra les condoléances à compter de 14h puisVos témoignages à l'endroit de Luc peuvent se traduire par des dons aux organismes suivants: - La Maison de la littérature (Institut canadien de Québec); pour un don en ligne: www.institutcanadien.qc.ca/financement-et-dons - Les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec; pour un don en ligne: don.fondationduchudequebec.ca Des formulaires de dons seront disponibles sur place.