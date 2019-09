FERLAND, Pierrette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Pierrette Ferland, survenu à Québec le 5 septembre 2019. Elle était la conjointe de monsieur Mario Cloutier, fille de feu Irène Lavoie et de feu Gérard Ferland. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 14h, auOutre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Christian Genois), Richard (Suzanne Courchesne) et Nathalie (Michel Olivier); ses petits-enfants: Joanie Tremblay (Steve Lepage), Carolane Tremblay (Alexandre Joyal) et Marieve Lessard Nadeau; ses arrière-petits- enfants: Mathéo, Naomie et Charles-Olivier; ses frères et sœurs; sa belle-mère Pierrette Gagnon; ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc