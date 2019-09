FORTIN, Carole



À son domicile, le 1er septembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée subitement madame Carole Fortin. Fille de feu dame Annette Thibodeau et de feu monsieur François-Xavier Fortin, elle demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Viviane (Simon Pothier Careau) et Martin, ainsi que ses petits-enfants: Wylliam, Sarah, Juliette, Alice et Marianne. Elle était la sœur de: Alain, René, feu Francine, feu Richard, feu Andrée, Odette (Jean-Claude Pellerin), Marcel (Roxanne Bouchard) et Jeannot. Également affectés par son départ Magali Fortier, amie de la famille, ses filleuls ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.