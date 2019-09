GRAVEL, Madeleine Dansereau



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 27 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Madeleine Dansereau, épouse de feu monsieur Jean-Paul Gravel, fille de feu madame Albertine Gagnon et de feu monsieur Alexandre Dansereau. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière de la Souvenance, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Marie Anne St-Gelais), Michel (Diane Bisson), Denis (feu Andrée Blouin), Denise (Jacques Lessard), Jacques (Colette Hébert), Lise (Yvan Quinn), feu Mario, Jean-Paul, Sylvie (Robert Langlois), Alain, André (Josée Duguay), Manon (Jean-Paul Paquin) et Nathalie, ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants , son beau-frère Roger Gravel, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.